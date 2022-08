Une rue renommée la "Rue Sans Nom" dans un petit village de Dordogne

C'est l'une des bizarreries de la réforme de l'adressage, qui a obligé toutes les communes de Dordogne à donner un nom à chaque chemin ou impasse des anciens lieux-dits. A La Gonterie-Boulouneix, sur la commune de Brantôme, le village a une "Rue Sans Nom". Et attention, ce n'est pas une rue qui n'a pas de nom. "La rue Sans Nom", c'est le nom très officiel de la voie, un ancien chemin qui a été goudronné à deux pas de la mairie et de l'église. C'est même écrit très officiellement sur la plaque de rue qui a été posée et débâchée au mois de juin.

"On a trouvé ça original"

La plaque toute neuve est juste en face de la maison de Sébastien, torse nu dans son jardin : "La Rue Sans Nom commence du caniveau là, elle continue sur ma maison, la maison de la voisine et celle du bout de la rue là-bas. Trois maisons. Pour la Rue Sans Nom. Quand ils sont venus installer le panneau, j'ai dit : 'C'est une blague ?' Le monsieur s'est mis à rigoler, mais quand il a débâché la plaque, j'ai vu que non, ce n'est pas une blague". Sébastien et sa famille le vivent comme un manque de considération : "Les voisins ont tous des noms de rue corrects, et nous on est la Rue Sans Nom", s'indigne le riverain.

On a trouvé ça original, plutôt que de lui donner un nom qui ne correspond à rien

- Le maire délégué

Le conseil municipal a dû donner un nom, c'est la loi avec la réforme de l'adressage, à toutes les petites rues du village. C'est pour faciliter le raccordement de la fibre et les livraisons de colis. Le maire délégué de La Gonterie-Boulouneix, Jean-Jacques Lagarde, assume. Il se souvient que c'était la dernière rue à ne pas avoir de nom : "On a cherché, cherché, il y avait des noms qui étaient déjà pris, ça n'allait pas. Et on nous avait déconseillé les noms génériques, il fallait des noms qui correspondent à comment les anciens connaissaient ces lieux-là. Quand on est arrivés à la fin, on s'est dit, alors cette rue sans nom, comment on l'appelle ? Eh bien on a dit, on va l'appeler la rue Sans Nom. On a trouvé ça original, plutôt que de lui donner un nom qui ne correspond à rien".

"Ca va faire bizarre avec les impôts"

Les nouveaux noms de rue ne s'appliquent pas encore, car les numéros de maison n'ont pas encore été attribués. Ils le seront d'ici la rentrée. Pour le moment, Sébastien et sa famille reçoivent donc toujours le courrier à l'ancienne adresse, le lieu-dit Le bourg : "Mais ça va faire bizarre, le jour où on va donner aux impôts ou à la banque la nouvelle adresse. Ils vont se poser des questions". Il montre la croix en pierre blanche devant chez lui, à l'entrée de la rue. Il aurait aimé qu'on l'appelle, la rue de la Croix. Malheureusement, c'était déjà pris.