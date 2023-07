Une sacrée surprise pour un couple savoyard : un wallaby dans leur jardin au réveil

C'est un réveil que cette famille savoyarde n'est pas prête d'oublier ! Dans l'avant-pays savoyard, dans le petit village de La Bauche, Lindsay et Frédéric ont eu un réveil hors du commun ce vendredi 21 juillet. Vers 5h du matin, le couple a entendu des bruits de pas et a vu un wallaby dans leur cour.

"Mon conjoint me dit tu ne vas pas me croire, il y a un kangourou dehors et je lui ai répondu recouche toi" explique Lindsay. Mais Frédéric avait raison et le couple a pu observer ce wallaby, qui ressemble à un mini-kangourou, pendant presque une heure dans leur jardin.

"C'est fun de voir un kangourou dans sa cour le matin !"

Un mini-kangourou débarque dans le jardin d'un couple de La Bauche en Savoie. - Frédéric

"Le voir ici en Savoie, c'est pas habituel mais c'est sympa, on a bien rigolé et on a été réveiller notre fils de cinq ans pour qu'il profite aussi du spectacle" explique la mère de famille savoyarde. "L'animal est resté longtemps, il voulait peut-être faire du trampoline" ajoute Lindsay, avec le sourire.

Frédéric a appelé la maire du petit village de La Bauche qui compte 500 habitants et cette dernière a prévu la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin. "On a bien ri quand on a su, au début je me suis dit c'est pas possible et j'ai constaté sur les photos que si, c'était vrai !" explique Valérie qui travaille à la mairie de La Bauche. "C'est pas tous les jours qu'on croise un kangourou chez nous, on est isolé des grands axes, on ne sait pas d'où sort cet animal".

Une dizaine de militaires à la recherche du wallaby

Des militaires du PSIG et des réservistes, une dizaine d'hommes, se sont rendus à La Bauche ce vendredi matin pour tenter de retrouver l'animal, emblématique de l'Australie, mais sans succès. Les recherches n'ont rien donné.

Un militaire avait déjà vu l'animal il y a près d'un mois dans le secteur mais n'était pas certain à l'époque que ce soit un kangourou. C'était probablement le même animal qui erre dans l'avant-pays savoyard depuis plusieurs semaines.

Une enquête est en cours pour tenter de localiser le wallaby qui se déplace en toute liberté. "C'est l'attraction du coin" expliquent les gendarmes avec beaucoup d'humour. "Le parc d'attractions Wallibi, ça on connaît, mais on ne comprend pas d'où sort ce wallaby. L'animal pourrait provenir d'un élevage situé dans le nord de l'Isère mais rien n'est sûr à ce stade".