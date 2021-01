Une Sagrada Familia composée de 55.000 boulons bientôt exposée à Montauban

La célèbre basilique de la Sagrada familia a sa réplique en Meccano. Une maquette composée de 55.000 boulons devrait arriver ces prochains mois à Montauban (Tarn-et-Garonne), où elle sera ré-assemblée et exposée.

On pourra bientôt aller voir la célèbre Sagrada familia... à Montauban ! Une réplique modèle réduit (1/50e) tout en boulons va y être réassemblée, puis exposée. Il s'agit de la plus grand maquette de Meccano du monde. C'est le Musée des jouets de Montauban qui organise ce transfert. La pièce a été construite la première fois dans les années 1990, par trois passionnés. Elle a été exposée à Barcelone en Espagne, juste à coté de la vraie basilique espagnole, puis elle a été en partie démontée dans des caisses, qui se trouvent aujourd'hui à Calais.

750 kilos et 3,5 mètres de hauteur

Le fondateur et directeur du Musée des jouets de Montauban, Gérard Misrai, espère pouvoir mettre en œuvre le réassemblage de cette maquette au mois de mars ou avril, mais il n'y a pas de date de fixée pour la moment, car le contexte actuel de crise sanitaire rend encore incertain un certains nombre de facteurs. "Pour la remonter, ce que je voudrais absolument, c'est que ce soient des petits garçons et des petites filles, aidés par des gens qui connaissent. En particulier par l'un des trois personnages qui ont créé cette maquette, et qui a l'époque ont mis neuf mois à la construire." détaille Gérard Misrai.

L'un des trois concepteurs de cette Sagrada familia version Meccano, qui réside en Alsace, fera donc le déplacement à Montauban pour épauler les "reconstructeurs". Une aide précieuse, d'autant plus que les plans de cette maquette ont disparus. Une fois assemblée, la pièce sera exposée dans le hall de l'Hôtel du département, qui dispose d'un plafond assez haut pour accueillir ses 3,5 mètres de hauteur.

Pour financer le transport des pièces de Calais à Montauban, le Musée des jouets lance un appel aux dons. Le président de l'établissement estime, après demande de devis, que ce transport coûte environ 2.500 euros. Une somme élevée pour sa structure, privée de revenus car fermée en raison de la crise sanitaire.