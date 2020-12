Une sarthoise gagne 500000 euros à un jeu de grattage de la FDJ à Arnage c'est le vendeur qui découvre le gain

500.000 euros, on ne peut pas dire que ce soit le gain du siècle en Sarthe mais c'est une belle somme à quelques jours de Noël sous fond de crise sanitaire. Et c'est surtout une belle histoire. La joueuse, qui a acheté un ticket de grattage "Cash" de la FDJ au bar tabac Le Circuit à Arnage près du Mans, ne s'est pas aperçue qu'elle avait gagné. C'est le patron qui lui a annoncé la bonne nouvelle.

La façade du bar tabac le Circuit à Arnage © Radio France - Christelle Caillot

Quasiment deux semaines après ce gain de 500.000 euros, Philippe Ozan, le patron du bar tabac Le Circuit à Arnage n'en revient toujours pas. En trente ans de métier, c'est son plus gros gain pour un de ses clients et c'est surtout beaucoup d'émotions car pour un peu le ticket partait à la poubelle.

Le 3 décembre dernier au matin, une femme d'une cinquantaine d'années entre dans l'établissement comme quasiment tous les jours, achète et gratte près d'un petit comptoir quelques tickets de la française des jeux. Le patron les vérifie et il s'avère que l'un de ces tickets ne passait pas dans la machine. Philippe Ozan regarde de plus près et s'aperçoit que le ticket du jeu "Cash" n'était pas entièrement gratté. Il finit de le gratter, le passe dans la machine de la FDJ et là, bingo : 500.000 euros. Il prévient aussitôt la joueuse qui n'en revient pas. Une fois remis tous les deux de leurs émotions, le patron a prévenu la FDJ pour le versement de la somme et aussi pour récupérer la pancarte : "ici, le 3 décembre, un gagnant à 500.000 euros au Cash".

C'est vrai que j'aurai pu garder le ticket pour moi, car en plus la joueuse n'avait pas ses lunettes, mais c'est surtout que pour un peu, le ticket partait à la poubelle

Depuis le début de son activité, il n'a jamais eu d’aussi gros gains. Il est très ému car c'est une cliente qui joue quasiment tous les jours et cette somme arrive au bon moment pour ce couple à quelques jours de noël. Il revoit sa cliente quasiment tous les jours depuis son jackpot. Elle continue à acheter des jeux de grattage et souhaite rester anonyme. De son côté, il espère aussi avoir des retombées sur les ventes de tickets de la FDJ avec le gain et la pancarte de la FDJ..