Une Sarthoise remporte 102 millions d'euros à l'Euromillions, record des Pays de la Loire

C'est une Sarthoise qui a remporté le jackpot Euromillions du 24 février dernier, touchant plus de 102 millions d'euros. La Française des Jeux l'officialise ce jeudi, précisant qu'il s'agit du plus gros gain jamais enregistré en Pays de la Loire et de l'un des dix premiers en France.

Le tirage de l'Euromillions du 24 février 2023 a fait le bonheur d'une Sarthoise qui remporte plus de 102 millions d'euros © Radio France - Sébastien Baer C'est le plus gros gain des Pays de la Loire et le neuvième de tous les gagnants de jeux de la Française des Jeux : une Sarthoise vient de remporter la somme de 102 242 065 euros à l'Euromillions du 24 février, grâce à une grille validée à la maison de la presse de la galerie du Leclerc d'Arçonnay, dans le nord du département. La Française des Jeux l'officialise ce jeudi 30 mars, maintenant que la gagnante a touché son chèque. ⓘ Publicité Gagner du temps, "le plus grand des luxes" Grâce à cette somme vertigineuse, la Sarthoise se prépare à quitter son emploi pour monter sa propre affaire, en famille. Âgée d'une quarantaine d'années, elle évoque aussi des projets immobiliers et l'achat d'une nouvelle voiture. "Grâce à cette chance, nous avons surtout gagné du temps, c’est le plus grand des luxes", selon des propos rapportés par la Française des Jeux. "Ce sera du temps pour nous et pour nos proches". La gagnante et son mari ont reçu le chèque de 102 millions d'euros des mains d'Isabelle Cesari, responsable des gagnants à la FDJ - La Française des Jeux La gagnante, joueuse régulière de l'Euromillions depuis une dizaine d'années, continue de jouer depuis qu'elle a remporté le jackpot. Elle raconte n'avoir vérifié ses numéros qu'une semaine après le tirage du 24 février. Comme elle, son mari a eu du mal à y croire sur le moment : "J’ai comparé les numéros une cinquantaine de fois tout au long de la journée et la merveilleuse nouvelle s’est confirmée", raconte-t-il à la FDJ. Le couple avait caché son reçu dans une boîte en métal en attendant d'aller retirer le gain. "Si la maison prenait feu, le ticket était à l’abri", s'amuse la gagnante. Le Top 5 des gains en Sarthe Le précédent record de gain en Sarthe remontait à 2010, avec 42 millions d'euros remportés au Lude, déjà à l'Euromillions. 102 242 065 euros à Arçonnay le 24 février 2023 (Euromillions)

42 218 533 euros au Lude le 16 juillet 2010 (Euromillions)

16 000 003 euros à Ecommoy le 3 septembre 2022 (Loto)

15 000 000 euros à Parcé-sur-Sarthe le 24 décembre 2019 (Loto)

13 414 228 euros à Cérans-Foulletourte le 15 juin 2012 (Euromillions)