Une séance de bronzage en plein confinement coûte 135 euros à une habitante de Saint-Julien-en Genevois

En cette période de confinement les esprits s’échauffent parfois. La semaine dernière, par un bel après-midi chaud et ensoleillé, une dispute éclate rue de Savoie à Saint-Julien-en Genevois (Haute-Savoie), entre des habitants et une autre riveraine. Il s'agit une femme d'une quarantaine d'années. Elle est en petite tenue et se fait bronzer sur un bout de pelouse publique, quand les autres habitants lui demandent d’arrêter de se faire dorer la pilule et de rentrer chez elle, confinement oblige.

Elle leur répond en leur montrant ses fesses !

Elle leur répond en leur montrant ses fesses et en mimant des petites tapes... Des riverains finissent par appeler les gendarmes et effectivement ils découvrent une femme en maillot de bain en train de bronzer. Leur arrivée calme les esprits et les ardeurs. La femme est priée de rentrer chez elle, sa serviette sous le bras, ou autour de la taille, ça on ne le sait pas. Elle écope d'une amende de 135 euros pour ne pas avoir respecté le confinement.