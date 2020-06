Une séance de cinéma en drive-in à Quimper fin juin

Un film en drive-in ? L'idée est née pendant le confinement, "quand on ne savait pas encore quand les cinéma rouvriraient", explique Claire Gaillard, de l'association Gros Plan. En plus des quiz en ligne sur les films, ou du cadavre exquis cinématographique qu'elle a imaginé pendant le confinement, l'association voulait retrouver le plaisir de partager un film.

Finalement, la séance aura lieu le 20 juin, "deux jours avant la réouverture des cinémas, comme une invitation à la reprise", explique Claire Gaillard. Pour ce week-end de la fête de la musique, les passionnés ont choisi de diffuser La la land, une comédie musicale, assez festive.

Les voitures placées selon leur taille !

La séance sera gratuite, mais sur réservation. Les bénévoles souhaitent en effet organiser le placement des 96 véhicules qui pourront assister à la projection. Le film sera diffusé à 22h35, après le coucher du soleil, et les spectateurs (jusqu'à 4 par voiture) sont invités à se présenter sur place dès 21h, pour placer les voitures. En effet, pour que tout le monde puisse voir l'écran, les plus gros véhicules seront stationnés au fond du parvis.

Le son du film sur vos postes de radio

Pour écouter le son, les automobilistes et leur passager pourront se brancher sur une fréquence FM dédiée, ou emporter un petit poste de radio, pour les voitures qui coupent la radio quand on éteint le moteur. Autre solution, la plus basique : ouvrir les fenêtres!