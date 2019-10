Une semaine d'exercice à Roanne et dans le Haut-Forez pour les réservistes de la 2ème brigade blindée

L'exercice militaire va durer une semaine et il ne passera pas inaperçu : à partir de ce 26 octobre et jusqu'au 1er novembre, près de 400 réservistes de la 2ème brigade blindée vont s'entraîner sur les communes de Roanne, Noirétable et Saint-Just-en-chevalet.

C'est une opération d'envergure qui n'a lieu que tous les trois ou quatre ans. L'exercice "Vézinet" qui débute ce samedi 26 octobre et qui s'achèvera le 1er novembre va rassembler environ 400 réservistes de la 2ème brigade blindée dont l'état-major est basé à Illkirch, dans l'agglomération de Strasbourg.

Des réservistes venus de sept régiments

Ces réservistes viennent de sept régiments établis à Clermont-Ferrand mais aussi dans le Haut-Rhin, la Moselle, la Marne, le Doubs, et le Loiret. Ils viennent s'entraîner une semaine dans la Loire pour se préparer aux deux missions essentielles pour lesquelles ils peuvent être mobilisés, à savoir : le renforcement du dispositif "Sentinelle", dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'intervention en cas de catastrophe naturelle.

Terrains boisés et zones pavillonnaires comme terrains d'entraînement

Les types d'interventions étant potentiellement très divers, l'état-major de la 2ème brigade blindée a choisi des zones d'entraînement bien différentes : d'abord les terrains boisés et escarpés du Forez, à Noirétable et Saint-Just-en-chevalet et puis le secteur urbain et péri-urbain de Roanne avec notamment des exercices prévus près des zones pavillonnaires et près de l'aérodrome.

Cet exercice va durer toute une semaine ; il se déroulera de jour comme de nuit pour apprendre aux réservistes à se repérer en toutes circonstances.