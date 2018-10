Fouesnant, France

Tout est parti du constat d'une enseignante de petite section, qui constate des troubles de l'attention chez les enfants qui regardent des dessins animés avant de venir à l'école. Anne Le Garlantezec explique : "Lorsque je lis une histoire, ils tournent leurs pieds de l'autre coté du banc, ils n'écoutent pas. Lorsque les autres enfants jouent, ils papillonnent dans la classe, ils restent seuls, détruisent les constructions des autres... Et quand je pose la question aux parents, ils me disent qu'il y a des écrans le matin, la tablette, les dessins animés..."

L'équipe pédagogique a donc proposé une semaine sous forme de défi. Les enfants sont invités à se passer d'écran, pour voir ce qu'ils peuvent faire d'autre. L'idée est évidemment de susciter la discussion et de rendre la semaine sans écran ludique.

Les enfants sont invités à noter les jours où ils se tiennent au défi. - Document de l'école

Une conférence pour préparer les parents

Les parents sont aiguillés pour accompagner les parents dans cette semaine à thème. Une conférence leur a été proposée. Sylvie Hay, consultante spécialisée dans la petite enfance, est intervenue sur le thème « L’écran chez l’enfant : au danger du virtuel ». Pour elle, chacun fait à sa mesure, en fonction de l'enfant, et que rien n'est irrémédiable. "C'est vraiment une prise de conscience de l'adulte, affirme cette spécialiste du comportement de l'enfant, de se dire mon enfant est beaucoup devant les écrans, qu'est ce que je vais lui proposer d'autre. Quel temps je lui donne en terme d'attention aussi, pour faire autre chose, prendre du temps pour faire la cuisine ou se promener..."

Des partenaires pour proposer des activités aux enfants

Pour montrer aux enfants qu'il est possible de s'occuper autrement, l'école a noué des partenariats avec des acteurs du pays fouesnantais. Chaque soir, après les cours, des activités sont proposées aux enfants.

La boutique Oscar et Lili propose de découvrir des jeux de société. - Capture Facebook

La boutique de jeux Oscar et Lili propose par exemple aux enfants de l'école d'emprunter un jeu de société dans la semaine. Le parc Djoomba Land offre des entrées aux familles qui participent au défi et les clubs de handball et de tennis de table offrent des initiations. Le dessinateur Yohann Bihan, sera présent pour faire profiter les enfants de ses talents et la conteuse Lulu viendra raconter des histoires. Certains élèves pourront également profiter d'un atelier relaxation avec Paola Ravasco.

La médiathèque a également prêté des malles de livres, pour permettre de faire des lectures dans les cours de récré.

La semaine se concluera avec un tournoi de Mölkky et de palets bretons, pour que les parents soient associés à l’événement.

BREZHONEG | Selaouit ar reportaj e skol Itron-Varia Esperañs

Ecouter le reportage en breton dans le journal de 19h de ce lundi soir sur France Bleu Breizh Izel.