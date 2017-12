Une sirène bretonne descend la Seine en paddle board durant le Nautic !

C'est une manière originale de promouvoir la Beg Meil Paddle Cup, dont la 2e édition aura lieu en juillet 2018. À l'occasion du Nautic de Paris, une bande de joyeux bretons a descendu la Seine... en paddle. Mais attention : accompagnés d'une Sirène. Et oui.

Il leur a fallu une dérogation, pour participer sur la Seine à la course de paddle avec une embarcation plus grande que celle des autres concurrents. Il faut dire qu'une sirène, ça ne se transporte pas comme ça, même si en Bretagne, on est bien sûr spécialistes des poissons bleus.

La sirène, dont l'identité n'a pas été dévoilée, n'a pas manqué de se faire remarquer! - DR

Les organisateurs de la Beg Meil Paddle Cup ont voulu frapper fort, avec un but précis : promouvoir la course dont la deuxième édition aura lieu en juillet 2018 à la pointe bretonne. Ils ont profité de l'épreuve organisée par le Nautic, le salon nautique de Paris, ce dimanche, pour se faire connaître.

La Beg Meil Paddle Cup proposera des initiations de sirènes pour petits et grands. - DR

Le mercure à zéro degré n'a pas découragé la fine équipe, qui a descendu les 13km du parcours en 1h10. Le seul à avoir disputé l'épreuve en solo se classe même sixième !

Cette course et la présence au Nautic ont permis aux organisateurs de la Beg Meil Paddle Cup qui se préparent pour le mois de juillet prochain de faire connaître leur événement. Ils rentrent de Paris avec des promesses de nouveaux partenariats.