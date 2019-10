Une soirée Halloween à Rouen sur le thème "Lubrizol"

Jeudi 31 octobre au soir, c'est la soirée d'Halloween. Loin des traditionnelles citrouilles, sorcières et autres fantômes, un bar rouennais a opté cette année pour un thème "Lubrizol". Derrière cette idée, un habitué fan d'humour noir et absurde.

Plus d'un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, certains préfèrent en rire. Le bar Le comptoir des pirates à Rouen, par exemple, a décidé d'organiser sa soirée d'Halloween sur ce thème.

Le patron et un ami, Xavier, alias "Smithers", ont tout prévu* : un cocktail "Lubrizol", des shots de "dioxine", une machine à fumée et une playlist musicale satirique, où l'on retrouvera par exemple "Toxic", de Britney Spears.

Un cocktail "toxique mais pas trop" selon le créateur de l’événement © Radio France - Adrien Beria

"Si ça peut détendre l'atmosphère, sans mauvais jeu de mots ..."

"C'est une façon de garder les faits en tête et d'en rire plutôt que d'en pleurer", explique Smithers, grand amateur d'humour noir et absurde. Il s'attend à des critiques, mais se défend d'avoir de mauvaises intentions. "Il n'y a pas de moqueries, on évoque simplement Lubrizol dans notre fête d'Halloween".

Il y a quelques semaines, le 3 octobre, le Cancan, place du Vieux-Marché, avait déjà mis en ligne une publicité avec une référence à la situation rouennaise.

*alcool à consommer avec modération