Espace : une sonde de la Nasa survole l'objet céleste le plus éloigné de la Terre

La sonde américaine New Horizons a survolé ce mardi matin Ultima Thulé, l'objet céleste le plus loin jamais étudié. Ce corps céleste était un mystère pour les scientifiques qui vont désormais pouvoir en savoir plus. Car c'est à partir d'eux que les planètes se sont formées. Un exploit donc.

Jamais une sonde n'était allée aussi loin dans notre Système solaire. New Horizons a atteint et a même survolé ce mardi matin vers 6h30, l'objet céleste le plus loin appelé Ultima Thulé. En s'aventurant pour la première fois au-delà de Pluton (5,9 milliards de kilomètres du soleil et 6,5 milliards de km de la Terre soit 17 000 fois la distance Terre/Lune), l'homme franchit ainsi une nouvelle frontière.

Ultima Thulé est l'un des corps célestes - appelés planétésimaux par les scientifiques - qui compose la ceinture de Kuiper. Ce sont des corps célestes à partir desquels les planètes se sont formées. L'observation d'Ultima Thulé pourrait donc apporter de nouvelles informations sur ces objets mal connus. A noter que Ultima Thulé signifie "au-delà de Thulé", c'est-à-dire, "au-delà des limites connues de notre monde".

"Go New Horizons!", s'est exclamé Alan Stern, responsable de la mission

De son côté, la sonde américaine New Horizons a été lancée dans l'espace le 19 janvier 2006 depuis la Floride. En février 2007, elle survole Jupiter et profite de l'assistance gravitationnelle de la planète pour prendre de la vitesse. En 2015, elle atteint son objectif : Pluton. La sonde effectue alors un survol de plusieurs mois de la planète et de ses lunes pour en faire une analyse détaillée. Jusque-là, personne ne savait à quoi quoi ressemblait sa surface. Fière de ce succès, la Nasa décide donc d'envoyer la sonde dans la ceinture de Kuiper pour aller voir à quoi ressemble Ultima Thulé, une des reliques des débuts de notre système solaire, et véritable mystère pour les scientifiques qui ignoraient sa taille, sa forme et sa composition.

Si la sonde s'en tire saine et sauve, des photos devraient nous parvenir. La sonde parcours l'univers à 51 500 km/h, à cette allure, une collision avec un débris de la taille d'un grain de riz pourrait la désintégrer instantanément. Alors qu'elle forme à Ultima Thulé ? Le premier cliché est prévu en début de soirée.