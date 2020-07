Une sorte de maison en lego géants pousse à Beaufort, la première habitation en polystyrène de la région

La société auvergnate Prosytec monte dans la région sa première maison en polystyrène, 3 fois plus rapide à monter qu'une maison traditionnelle, avec du matériel recyclé. Un concept qui séduit de plus en plus, un hôtel sera bientôt construit à Villeneuve d'Ascq

Christophe Pépin le futur propriétaire et François Sumera, le directeur technique de Posytec

Les sortes de légos géants blancs numérotés attendent d'être placés dans le puzzle de la maison, que des pièces de recyclage explique François Sumera, le directeur technique Hauts de France de Posytec, la société auvergnate qui construit dans la région sa première maison. Des déchets de barquettes alimentaires, etc, qui sont ensuite compactés dans l'usine pour faire des briques de construction, les chutes sont également récupérées pour faire de nouveaux blocs. C'est donc un système vertueux, et "qui ne pollue pas," même si le polystyrène contient du pétrole répète le directeur général Fabrice Badin.

Les blocs de construction en polystyrène à assembler © Radio France - Rafaela Biry Vicente

Une maison de 100 m 2 montée en 3 mois

Une fois les blocs assemblés, des poteaux en béton armé sont coulés, et en 3 mois seulement une maison de 100m2 peut être montée, soit 3 fois moins de temps qu'une maison classique.

Une habitation qui en plus est passive, c'est à dire qu'il n'y a pas besoin d'installer un chauffage et donc l'occasion de faire de sacrées économies, c'est ce qui a séduit le futur propriétaire Christophe Pépin qui avance aussi le prix, 1500 euros le m2 contre 1800 m2 en général.

Le reportage de rafaela Biry-Vicente Copier

Quand à la solidité, si visuellement on peut avoir des doutes, ils disparaissent rapidement assure François Sumera qui travaillait avant dans le BTP classique et qui ne jure maintenant plus que par cette nouvelle matière, "une vraie révolution" pour lui. Ces maisons sont aussi antisismiques, anticycloniques.

Le concept séduit de plus en plus dans la région, plusieurs maisons sont à l'étude à Saint-Amand les Eaux, Bondues, et un hôtel devrait carrément sortir de terre en septembre à Villeneuve d'Ascq.