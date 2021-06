Une sortie "sylvothérapie" en forêt du Val-Suzon ce samedi

L'Office National des Forêts organise ce samedi une sortie "sylvothérapie". Ca se passe en forêt du Val-Suzon de 9H à 11H30. Une sortie gratuite pour découvrir "le pouvoir bienfaisant des arbres".

Laissez vous guider par vos sensations

Guidée par une spécialiste il s'agit d'une "expérimentation de la marche silencieuse" pour se focaliser sur "les sons", "les détails", "les odeurs" afin d'observer "vos sensations". L'image que l'on a de cette pratique ésotérique ce sont ces gens qui se frottent, qui enserrent les arbres dans leurs bras.

Une sortie est organisée ce samedi en forêt de Val-Suzon en Côte-d'Or - VM

Egalement nommée "bains de forêts"

La "sylvothérapie", également nommée "bains de forêts", viendrait de loin : du Japon et de Tokyo précisément. Tokyo, cette ville aux plus de 13 millions d'âmes où certains habitants, pour évacuer un stress devenu chronique, auraient éprouvé dans les années 80 le besoin de se retrouver en forêt. Véronique Micard est chargée de mission à l'ONF, son travail est d'organiser des animations pour les scolaires et le grand public dans la forêt du Val-Suzon justement. Elle pratique la "sylvothérapie". Elle nous dit ce qu'elle en retire.

Se blottir contre les arbres

"La sylvothérapie c'est un contact avec la nature, c'est de la détente, de la relaxation, on travaille sa respiration, on se laisse aller, on écoute, on touche un arbre qu'on choisit. On peut le câliner si on veut mais on peut simplement se blottir contre, écouter les sensations qu'il nous apporte et prendre son énergie. Bien sûr il faut un peu croire en ces choses là" sourit Véronique.

Qui s'y frotte, s'y pique !

Christophe Bouget est ingénieur dans une équipe d'écologie forestière à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAé). Il a mis en garde il y a quelques années dans un article pour Sciences et Avenir sur certains dangers ou désagréments qui guettent les pratiquants de cette sylvothérapie.

Attention aux allergies

"Il y a toute une myriade d'organismes qui vivent dans les arbres. Il y en a qui piquent, il y en a qui mordent, d'autres sont irritants. Un exemple me vient à l'esprit. Il concerne la mousse 'frullania' qui couvre le tronc et les branches. Si vous vous frottez à cette mousse et que vous êtes allergique vous allez développer une dermite qui va causer un type d'eczéma irritant la peau durant plusieurs jours, c'est particulièrement désagréable".

Des dérives parfois selon l'Ordre des médecins

Autre limite de la sylvothérapie, l'Ordre des médecins de Bourgogne-Franche-Comté, met en garde contre de possibles dérives sectaires parfois. Oui au bien être, oui à la communion avec la nature, mais attention, cette pratique n'a rien à voir avec la médecine et ne peut en aucun cas se prévaloir de guérir certaines maladies graves comme les cancers.

Il reste des places pour ce samedi

Si vous voulez découvrir la sylvothérapie vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à veronique.micard@onf.fr. Le rendez-vous ce samedi est à 8h45 au parking de Jouvence à Messigny-et-Vantoux près de Dijon. Attention l'inscription est obligatoire, la jauge est à 12 participants, il reste des places. Bonne nouvelle on attend le soleil, fin de la sortie prévue à 11H30 !

