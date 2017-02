Camynoo Go : une application haut-garonnaise pour retrouver son chat ou chien perdu en un clic

Avec son application "Camynoo Go", la start-up Camynoo, basée à Cugnaux, au sud de Toulouse, facilite la recherche de son animal de compagnie qui aurait fugué. Le tout en quelques clics, grâce à la géolocalisation et à une communauté de bonnes âmes prêtes à vous donner un coup de main.

Et dire que sans "Tigrou", Camynoo n'aurait peut-être pas vu le jour... Pendant une semaine, le temps de la fugue de ce gros chat roux, Anne Dorange, sa propriétaire, a joué les détectives félins dans son quartier, collé des affiches, sollicité les gendarmes, posté des messages sur les réseaux sociaux.... En vain. C'est finalement un vétérinaire qui l'a contactée pour lui dire que son chat avait été trouvé, puis amené anonymement à son cabinet. Pour Anne Dorange, c'est un déclic : "J'ai réalisé que tout le monde n'avait pas le temps ni les moyens de se mettre à la recherche de son animal égaré, et qu'il n'y avait pas de vrai service d'entraide. " Le projet Camynoo allait prendre forme.

Finies les affiches placardées dans son quartier

Et à l'ère des réseaux sociaux, c'est tout naturellement vers une application mobile qu'Anne Dorange s'est tournée, en créant Camynoo Go. Désormais, finies les affiches placardées dans votre quartier, ou les avis de recherches lancés pour signaler la fugue de votre animal de compagnie. En quelques clics, la start-up basée à Cugnaux vous permet de retrouver votre précieux compagnon.

Alertes par notifications

"Concrètement, explique Anne Dorange, dès que l'animal sort d'une zone de quelques centaines de mètres prédéfinie par le propriétaire du fugitif, celui-ci envoie une alerte-disparition aux autres utilisateurs de l'application, les "Camynoo Angels". Il s'agit d'usagers géolocalisés dans un périmètre proche du dernier lieu où a été aperçu l'animal disparu. Cette notification, qui mentionne également l'heure de la disparition, comprend une petite fiche descriptive de l'animal, avec photo, description physique et des principaux traits de caractère (peureux, sociable, obéissant...)

Bientôt un collier GPS, avant un implant connecté

Et très bientôt, la start-up cugnalaise va franchir un cap dans l'innovation technologique. En juin prochain, elle proposera à ses clients un collier connecté (un "pet tracker", en version originale). Accroché au cou de votre compagnon favori, il permettra ainsi de le "tracer", savoir s'il est bonne santé ou encore même s'il a été victime d'un impact grâce à divers capteurs sensoriels intégrés au collier. Et d'ici 2019, avec le concours du laboratoire du Laas-CNRS qui est associé au projet, le collier devrait laisser sa place à un implant connecté, une "puce communicante". Il pourra fournir de nouvelles informations sur l'état de santé de l'animal comme le rythme cardiaque. De quoi envisager de nouvelles utilisations, explique Anne Dorange : "Pourquoi pas, par exemple, l'observation et le suivi des élevages de moutons dans les Pyrénées ?".

Pratique : Camynoo Go n'est pour l'instant accessible que sur ordinateur. L'application sera disponible sur smartphone (plateformes Apple et Androïd) d'ici la fin février. Le service est gratuit jusqu'au mois d'avril. A partir de cette date, il faudra un abonnement annuel de 24 euros pour accéder au service.