PHOTOS - Une statue d'"Un Été au Havre" jugée "glauque" décrochée ce mercredi après une polémique

Une sculpture installée dans le cadre d'"Un Été au Havre" a été décrochée ce mercredi car jugée "glauque" par des riverains, qui ont demandé son retrait via les réseaux sociaux. La direction du festival a expliqué que le résultat final ne correspondait pas au projet qui avait été validé en amont.

Aussitôt installée, aussitôt décrochée. Au Havre, une polémique autour d'une statue installée dans le cadre d'"Un Été au Havre" a éclaté sur les réseaux sociaux, à tel point que l'œuvre a été décrochée hier (jeudi).

Le principe du festival "Un Été au Havre" est d'installer des œuvres d'art aux quatre coins de la ville. La statue polémique était fixée sur un immeuble rue de Bretagne, quartier Saint-François. Elle représente un homme en chemise et pantalon, tête en bas. Sa tête semble emballée dans un sac plastique.

Une statue jugée "glauque"

Plusieurs voisins ont donc appelé la police ces derniers jours, croyant voir un homme se jeter dans le vide. Il s'agit en réalité d'une des six sculptures de l'œuvre "Embed Bodies" du street-artist américain Mark Jenkins. Ces six sculptures sont disséminées dans la ville et le public était censé jouer à les découvrir. Il y en a une, un skateur, perché en haut du Volcan, la salle de spectacle havraise. Certains passants ont cru qu'il s'agissait d'un réel skateur.

La sculpture de la rue de Bretagne, elle, n'est pas vraiment du goût de certains riverains. Des passants ou clients des restaurants voisins se sont dit choqués. Plusieurs d'entre eux ont demandé à ce que l'œuvre soit retirée, en l'affichant sur les réseaux sociaux, parlant d'une statue "glauque".

Une œuvre différente du projet validé

La statue a donc été enlevée ce mercredi 22 juin en fin de journée. Selon les explications transmises par la direction artistique d'"Un Été au Havre", le résultat final ne correspond pas à ce qui avait été validé en amont. La statue ne devait initialement pas être fixée tête en bas.

Un autre emplacement devrait lui être assigné mais pour l'heure, aucune certitude.

Il reste 5 sculptures désormais, leurs emplacements seront communiqués via les réseaux sociaux pour éviter d'autres mauvaises surprises aux habitants et surtout pour éviter de solliciter inutilement pompiers et policiers.