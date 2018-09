Nîmes, France

Si vous êtes passé sur le parvis des arènes de Nîmes, ces jours-ci, vous avez sans doute remarqué des travaux côté Banque de France. Non, il ne s'agit pas de la rénovation des arches qui se poursuit. En fait, les ouvriers ont construit un immense socle de 8 mètres de long et 4 mètres de large qui accueillera bientôt une statue impressionnante.. En l'occurrence un toro qui sera officiellement dévoilé au public le jeudi 13 septembre à 11 h en prélude à la feria des Vendanges.

Une statue minérale et anguleuse

Elle n'est pas encore aussi célèbre que la sardine qui a bouché le vieux port de Marseille, mais elle ne va pas tarder à le devenir. La différence c'est qu'elle sera bien réelle. Une statue qualifiée de monumentale, de près de 4 m de long et 2 m de haut. Contrairement à celle de Nimeno, elle ne sera pas en bronze ou dans un alliage de métaux quelconques. Non, elle sera minérale, en pierre si vous préférez. Et elle sera anguleuse ou encore cubique selon les termes utilisés. Comprenez qu'elle aura un style très contemporain, opposé là encore à celui très classique du regretté maestro nîmois.

Le toro fait partie intégrante du patrimoine nîmois

Deux philosophies différentes qu'on pourrait rapprocher de l'opposition de styles entre musée de la romanité et arènes ou encore entre carré d'art et maison carrée. Mais avec un objectif commun : affirmer clairement que la tauromachie fait partie intégrante du patrimoine de la ville, à l'image des monuments antiques que les romains nous ont laissés. Reste à savoir comment cette nouvelle statue sera accueillie par les Nîmois, parfois frileux dans ce domaine. Réponse dans moins d'une semaine.