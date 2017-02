Une surprise attend le petit garçon déguisé en policier au carnaval de Strasbourg

La photo d'un petit garçon déguisé en policier pour le carnaval de Strasbourg a touché les policiers du Bas-Rhin. Ils cherchent à le contacter pour le rencontrer et lui remettre des petits cadeaux.

C'est un avis de recherche positif diffusé par la police nationale du Bas-Rhin sur twitter. Les policiers strasbourgeois ont été touchés par la photo d'un petit garçon déguisé en gardien de la paix des pieds à la tête.

On veut rencontrer le plus jeune collègue policier alsacien"

Les policiers du Bas-Rhin veulent retrouver le petit garçon pour lui remettre des petits cadeaux au commissariat de Strasbourg. "On sait peu de choses sur lui, juste qu'il s'appelle Quentin", explique Joël Irion, chargé de communication à la direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin. "On veut rencontrer le plus jeune collègue policier alsacien, on a envie de lui faire découvrir le commissariat".

Si vous reconnaissez l'enfant, n'hésitez pas à contacter la police de Strasbourg, pour une raison joyeuse cette fois.