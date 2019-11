Une table chargée d'histoire acquise par le Mémorial de Caen

Elle "dormait" dans une maison de retraite de Livarot (Calvados) depuis plus de 75 ans. La table sur laquelle avait été opéré le maréchal allemand Rommel le 17 juillet 1944 durant la Bataille de Normandie vient d'être acquise par le musée Mémorial de Caen.

Caen, France

Le 17 juillet 1944, un peu plus d'un mois après le Débarquement des troupes alliées en Normandie, le maréchal allemand Erwin Rommel procède à une tournée d'inspection dans le Calvados lorsqu'il est pris pour cible par deux avions alliés entre Livarot et Vimoutiers. Gravement blessé au visage et au crâne, Rommel est transporté à l'asile Saint-Joseph de Livarot. Allongé sur une table en bois, le maréchal allemand reçoit les premiers soins prodigués par un pharmacien avant d'être transporté à l'hôpital de la Luftwaffe de Bernay (Eure).

Dans un EPHAD depuis plus de 75 ans

Depuis 75 ans , cette table rustique servait de mobilier dans l'EPHAD Saint-Joseph de Livarot. La seule chose qui la distinguait du reste du mobilier de la maison de retraite , c'est une plaque sur laquelle avait été gravée la date de l'évènement. Par manque d'espace et dans un souci de valorisation historique, la direction de l'établissement a souhaité lui trouver un nouveau propriétaire. C'est ainsi que cette table de salle à manger, pas tout à fait comme les autres, va rejoindre les collections du Mémorial de Caen.

Les objets pour s'intéresser à l'histoire

"Les musées ont besoin plus que jamais aujourd'hui de ces pièces remarquables qui racontent des moments d'histoire" explique l'historien Christophe Prime "Les objets ont cette particularité de transmettre de l'émotion et de rendre le passé palpable"

Cette table "historique" rejoindra les collections du Mémorial de Caen dans les prochains jours. Personne ne sait encore quelle place elle occupera dans le musée