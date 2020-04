Une télévision mancelle traduit en patois sarthois les messages officiels sur le coronavirus

La petite musique au début du message est la même que d'habitude. Le texte change, dès les premiers mots : "Heulà, y'a l'coronavirus !". Ces messages sont diffusés depuis ce jeudi sur la chaîne Vià LMTV Sarthe.

La télévision basée au Mans propose régulièrement des rubriques en patois sarthois. C'est en discutant avec les chroniqueurs qu'est venue l'idée, raconte Pascal Brulon le directeur de via LMTV Sarthe, lui-même patoisant. "On s'était donné rendez-vous en téléconférence mardi pour créer une association autour du patois. Quelqu'un a lancé l'idée d'une chronique sur le coronavirus, j'ai pensé aux spots officiel. Nous avons enregistré le lendemain et diffusé le premier spot le surlendemain."

A chaque auteur sa version

C'est l'occasion d'enrichir le vocabulaire en patois, avec des termes très utilisés en ce moment. "Gel hydroalcoolique" par exemple. "Un des messages parle de mélanger de l'eau avec de la gnôle pour faire de l'idiot alcoolique", s'amuse Pascal Brûlon.

En général, les expressions employées sont assez imagées pour êtres comprises par tout le monde. "Faut maison'ier à tout prix", "rester à trois sabottées de tout bon compagnon" explique Pilou, l'auteur du premier message diffusé. Car il n'y a pas une traduction mais plusieurs versions, selon les auteurs. LMTV en diffuse une différente chaque jour dans son émission "La quotidienne", à 18h30.