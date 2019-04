Une Terrifortaine crée un badge pour sortir du célibat

Territoire de Belfort, France

Un badge pour trouver l'âme soeur ! C'est l'idée de Brigitte, une Terrifortaine de 53 ans ( elle habite à Magny dans le Haut-Rhin) qui a lancé au début du mois d'avril 2019 son projet de badge pour aider les célibataires à se reconnaître dans la rue. Licenciée de son entreprise, Brigitte, a opté pour la voie de la micro-entreprise pour rebondir professionnellement. Elle a donc décidé de commercialiser ce badge avec un dessin et l'inscription "Trouver chaussure à son pied". Ces badges peuvent s'acheter dans des commerces de proximité du Territoire de Belfort, du Haut-Rhin et du pays de Montbéliard. Il coûte 5 euros l'unité.

Un badge pour se faire repérer dans la rue

Assez de marcher seul. Envie de trouver chaussure à votre pied. Dans la communication de son projet, Brigitte, la cinquantaine fringante, n'hésite pas à jouer sur les mots. Pour soigner les maux du célibat qui selon elle n'est pas évident à combattre "Je suis moi-même célibataire et je me suis dis comment fait-on pour reconnaître un autre célibataire dans la rue, ce n'est pas marqué sur son front, alors j'ai eu l'idée d'un petit badge avec ce dessin (une chaussure qui attend un pied nu avec sur le côté, un point d'interrogation dans un coeur) et le slogan qui va avec pour se faire repérer"

Un badge pour se faire "re-pairé" - Brigitte Pretet

A bas le virtuel, vive le réel

Brigitte Pretet avoue aussi avoir inventé ce badge pour aller à contre-courant des sites de rencontres sur internet et privilégie la rencontre en "vrai" "Le célibat ce n'est pas toujours facile à assumer pour tout le monde. Les sites de rencontres sur internet ne conviennent pas forcément à tout le monde, surtout pour les catégories d'âge entre 40 ans et on va dire plus de 90 ans, ce n'est pas évident d'aller sur ces sites, de s'inscrire, de faire les démarches. Et puis sur internet, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je crains un peu internet".

Brigitte Pretet a été soutenue par Pôle Emploi et divers partenaires pour mener à bien son projet © Radio France - Hervé Blanchard

Pour rebondir professionnellement

Licenciée après 30 ans dans la même entreprise, la Terrifortaine, s'est lancée dans ce projet de micro-entreprise insolite. Soutenue par Pôle Emploi et différents partenaires, elle commercialise ce concept du badge parce que dit-elle "C'est facile à trouver .. le badge d'abord, l'âme soeur ensuite" !! Brigitte Pretet espère évidemment que son badge pour célibataires permettra de former des couples. Mais elle voit surtout dans ce projet l'opportunité de remettre un pied, à sa taille, dans le monde du travail.

Ce badge pour célibataires "Trouver chaussure à son pied" coûte 5 euros. Il est disponible dans plusieurs points de vente dans le nord Franche-Comté et dans le Haut-Rhin. La liste est à retrouver sur le site www.tcasp.fr