Une tortue échouée sur la plage de Sérignan

Sébastien et son fils pêchaient ce matin à Sérignan lorsqu'il ont trouvé cette tortue, sans doute une tortue Caouanne échouée sur les cailloux, elle était morte mais sans doute pas depuis très longtemps "c'est une tortue assez imposante, environ un mètre de long, mais elle n'était pas en décomposition, elle était presque intacte" explique Sébastien. "Elle avait une des pattes prise dans une sorte de filet avec des morceaux de bois. Elle était sans doute prisonnière de ce filet et n'a pas pu trouver à manger, et elle s'est échouée après le coup de mer du début de semaine".

Sébastien reconnait que c'est la première fois qu'il voit une tortue en dehors d'un aquarium et qu'il ne savait pas qu'on en trouvait en Méditerranée.

Selon l'observatoire des tortues en Méditerranée, une trentaine de spécimen s'échouent chaque année sur les côtes de la Méditerranée.

La tortue a sans douté été prise au piège dans un filet - Seb