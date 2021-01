Une tortue "kamikaze" manque de couler le bateau de Guirec Soudée

"Vous n'allez pas me croire", commence Guirec Soudée, visiblement ébranlé par sa mésaventure plutôt improbable. Le jeune homme, connu pour son périple avec sa poule Monique, est en plein Atlantique, pour une traversée à la rame.

L'anecdote remonte à lundi, alors que le Costarmoricain dégustait dit-il "de petits sablés", la houle est formée. Il entend "un BOOM BOOM sur la coque." Il s'arrête, écoute. Rien. Mais 30 secondes après : _"BOOM BOOM ! Plus fort et la coque sous mes pieds qui bouge. Oula ! C’est quoi ces coups de marteau ? Ce n’est pas normal et le danger est réel. Je bondis dehors… et là_, le long de la coque, une grosse tortue !"

Une tortue marine qui replonge littéralement sous la coque, bateau qui au gré des grosses vagues, rebondit sur la carapace. Panique à bord : "Mais à quoi joue-t-elle ? Elle est folle ? Mon bateau fait une tonne et pourrait l’assommer ! Mais surtout, elle pourrait me couler !"

Heureusement tout s’est bien terminé, imaginez les gros titres des journaux sinon… Guirec Soudée fait naufrage, attaqué par une tortue kamikaze !

Alors que faire ? "Ni une ni deux, je saute sur mes avirons et me met à ramer de toutes mes forces pour la semer. Mais elle revenait à la charge, l'enfer ! Et franchement, me faire rattraper par une tortue, c’est vous dire la vitesse à laquelle je vais ! 30 minutes plus tard après des surfs négociés et des litres de transpiration, j’avais enfin semé l’épouvantable tortue !"