Le cadavre d'une tortue luth a été retrouvé jeudi soir sur la plage des Aresquiers à Frontignan (Hérault). Une tortue adulte de deux mètres de long et de plus de 400 kilos.

Frontignan, France

Une tortue luth morte a été retrouvée jeudi soir sur la plage des Aresquiers à Frontignan dans l'Hérault, morte visiblement depuis quelques temps. C’était une jeune adulte étant donnée sa taille, près de 2 mètres de longueur et près de 400 kilos. Certaines peuvent peser jusqu'à 700 kilos.

Elle était échouée sur le sable en piteux état, avec une de ses nageoires très abîmée. Ce qui peut laisser penser qu'elle a pu être percutée par un bateau ou être blessée par une hélice.

Une grande sportive

On en voit une à trois par an sur les côtes françaises de Méditerranée. Son pire ennemi :" le sac plastique , explique Jacques Sacchi, le coordonnateur du Réseau tortues marines de Méditerranée française, "qu'elle confond avec des méduses, sa nourriture de base."

Ces tortues ont une particularité qui les rend encore plus vulnérable : elles n'ont pas de carapace. "On dirait qu'elles ont une combinaison de plongée", et ce sont de grandes sportives qui peuvent plonger à 1.000 mètres de fond, en restant 80 minutes en apnée .

On trouve des tortues luth dans toutes les mers du monde, ce sont de grandes voyageuses. "Une d'entre elles", raconte le spécialiste des tortues, "avait été baguée à Trinidad dans les Caraïbes a été retrouvée sur la plage de Piémanson près d 'Arles, il y a deux ans".

La tortue luth est une espèce protégée.