Une Toulousaine lance un défi "tête d'oeuf" et une cagnotte pour la recherche sur le cancer

Saint-Lys, France

C'est la fameuse photo la plus likée sur Instagram qui a inspiré Amélie : un simple oeuf qui a recueilli près de 52 millions de petits cœurs sur le réseau social. Amélie Porrès, 33 ans, infirmière installée à Saint-Lys (Haute-Garonne) a lancé mi-janvier le #EggHeadChallenge avec ses "soeurs de combat" comme elle dit et une cagnotte pour la recherche. Amélie se bat depuis 2014 contre un cancer du sein qui a récidivé en janvier 2017. Elle continue de suivre une chimiothérapie à l'Oncopole de Toulouse.

Comment l'idée vous est-elle venue ?

"Quand j'ai entendu cette histoire d’œuf ultra-likée sur Instagram, j'ai décidé de poster une photo avec un œuf d'un côté, et moi de l'autre, à l'époque où mes cheveux tombaient, je m'étais rasé la tête pendant la chimiothérapie. Les réseaux sociaux peuvent être futiles parfois mais si ces 52 millions de personnes qui aiment un œuf avaient donné un euro pour la recherche contre le cancer, on serait à la tête d'une belle cagnotte. Mon post a été repris le lendemain par mes "sœurs de combat", qui sont aussi malades. On s'est concerté, mon amie Emmanuelle à Montpellier a lancé ce hashtag #EggHeadChallenge, et on a créé la cagnotte en demandant un like, un euro. Mais en fait les gens sont plus généreux que ça. On pensait clore la cagnotte le 5 février, elle va en fait rester ouverte encore une quinzaine de jours.

Si on veut participer sans avoir de compte Instagram, c'est possible ?

Oui bien sûr. On est parti du principe de monter une cagnotte sur Paypal car il n'y a pas de commissions du tout. Vous la trouverez facilement sur les moteurs de recherche avec EggHeadChallenge ou en cliquant ici. Vous donnez ce que vous voulez, tout ira à la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer.

Amélie, 33 ans, se bat depuis presque 5 ans contre le cancer. - Compte @amelief00 sur Instagram

Vos amies et vous, de jeunes femmes pour la plupart, vous vous affichez sur les réseaux la boule à zéro. C'est un geste fort...

Oui, on veut briser les tabous, ces regards de pitié parfois sur les gens qui souffrent de cette maladie. On n'a pas avoir honte. Toutes celles et ceux qui souffrent n'ont pas à se cacher, on est courageux et fort. Et puis, ça a permis à certaines de s'assumer enfin, j'ai reçu beaucoup de messages de remerciements de femmes me disant "je n'avais jamais osé m'afficher de la sorte, encore moins sur les réseaux sociaux. Et le côté communautaire m'a aidée". J'en suis très fière.

Avez-vous à Toulouse d'autres engagements liés au cancer ?

Oui, je fais partie d'une équipe de rugby féminines, les Rubies, des femmes atteintes de cancer. Je suis en train de monter un salon le 29 juin à la Maison du Rugby (NDLR : la Ligue de Rugby Occitanie, rue Dubézy aux Argoulets) pour promouvoir notre sport adapté. Il y aura aussi des créatrices de turban, des cosmétiques post-cancer, des conférences sur le sport et la maladie, c'est quelque chose qui me tient à cœur".

La cagnotte va rester ouverte jusqu'à mi-février. En 19 jours, plus de 550 personnes y ont participé, pour un montant de près de 4.000 euros (au lundi 4 février matin).