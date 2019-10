Une tourangelle se lance le défi d'assumer ses courbes au concours de Miss Curvy

Ce concours de beauté est réservé aux femmes qui portent des vêtements de tailles 42 et plus. La finale régionale a lieu ce samedi 5 octobre, deux tourangelles sont en lice.

Indre-et-Loire, France

Ce sont des Miss qui osent assurer leurs formes. La sélection régionale de l'élection de Miss Curvy du Centre val de loire a lieu ce samedi 5 octobre. Un concours de beauté dédié aux femmes qui ont des courbes et qui portent des vêtements de taille 42 ou plus.

12 candidates entre 16 et 45 ans vont s'affronter. Parmi elles, deux Tourangelles dont Laëtitia Bernardon. Cette secrétaire médicale habite à Joué-lès-Tours et a 37 ans. Elle participe pour la première fois au concours.

Contre la grossophobie au quotidien

Pour elle c'est ce concours est avant tout le moyen de mieux vivre avec son corps et de le montrer à toutes les femmes. "On peut être jolie quand on a des courbes, toutes les femmes sont magnifiques" s'exclame la jeune femme. "Il faut arrêter de croire que ce que l'on voit à la télévision reflète la réalité !" poursuit-elle.

"Toutes les femmes sont magnifiques" Laëtitia Bernardon

Elle aimerait que ce message passe auprès de toutes les femmes qui ont du mal à assumer leurs poids et qui sont victimes de grossophobie au quotidien. "Une femme avec des cuisses et des hanches plus fortes ça peut être très joli !" juge-t-elle.

Selon la tourangelle brune, même si les femmes avec des formes sont de plus en plus mise à l'honneur, i y a encore beaucoup de chemin à faire. "On voit de plus en plus de jeunes filles qui font du 42 ou plus et s'assument. Je trouve ça très important", insiste Laëtitia Bernardon.

"J'ai des formes mais maintenant je les assume" Laëtitia Bernardon

Sur scène elle devra défiler en robe de soirée mais aussi en nuisette et faire plusieurs chorégraphies mais pour elle le principal n'est pas de gagner : "la préparation à ce concours m'a permis d'évoluer et de me trouver un peu plus jolie à chaque fois" se réjouit-elle. Même si elle ne remporte pas le concours ce samedi, elle affirme avoir déjà gagné le plus important : de la confiance en elle.

L'élection aura lieu ce samedi à Saint-Martin-d'Auxigny dans le cher à 20h30