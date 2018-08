Début août, une Indonésienne et sa nièce, en vacances en France, on pris un car FlixBus pour faire le trajet Paris-Toulon. Arrivées à Avignon, elles sont allées aux toilettes... et le bus est parti sans elles.

Avignon, France

Elle se souviendra longtemps de son voyage. Le 2 août dernier, une touriste indonésienne s'est retrouvée bloquée sur une aire de repos à hauteur d'Avignon (Vaucluse), avec sa nièce, alors qu'elles devaient toutes les deux se rendre à Toulon. Leur car FlixBus est simplement parti sans elles.

Le chauffeur, s'il a respecté la procédure, a le "droit" de repartir

Herlina et sa nièce ont fait le trajet de nuit, direction Toulon, après avoir atterri à l'aéroport Charles-de-Gaulle. "Arrivés à Avignon, on nous a dit qu'il y avait une pause de vingt minutes, raconte Herlina, qui est repartie ce jeudi soir pour Jakarta. Nous sommes allées aux toilettes, nous ne sommes pas restées longtemps, 8/10 minutes. Et quand nous sommes sorties, le bus était parti..."

Le témoignage d'Herlina Copier

Tant bien que mal, ne parlant pas un mot de français, Herlina et sa nièce ont réussi à se faire aider par des gens présents au restoroute. Ils ont contacté la compagnie pour trouver une solution, en vain. Heureusement, le fiancé d'Herlina, déjà présent en France, a pu venir les chercher.

FlixBus nous assure que quand un chauffeur décide de faire une pause, il a pour consigne d'indiquer clairement aux passagers le temps qu'ils ont avant de repartir. Dans la procédure, il est également prévu que le chauffeur compte le nombre de passagers. Mais s'il estime qu'il est temps d'y aller, et que les passagers manquants n'ont pas respecté le temps de pause, il a le "droit" de repartir mais doit le signaler à la compagnie.

Herlina et sa nièce ont-elles mal compris les consignes du chauffeur ? Ou bien le conducteur du car est-il parti plus tôt que prévu, sans se rendre compte de l'absence de deux passagères ? FlixBus nous affirme que le chauffeur en question va être entendu, afin de donner sa version et d'établir des responsabilités.

Bagages disparus

Autre galère pour Herlina et sa nièce : leurs bagages sont restés dans la soute quand le bus est parti. Elles avaient gardé leur passeport, mais ont dû repartir en Indonésie sans les valises avec lesquelles elles sont arrivées. Selon FlixBus, les bagages se sont volatilisés. Ils auraient pu être volés au dépôt, ou par un autre passager... Herlina affirme qu'elle a porté plainte contre la compagnie.