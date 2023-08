EN IMAGES - Une trentaine de cigognes en escale dans une gendarmerie de Dordogne

Une gendarmerie est devenue une station de ravitaillement pour des cigognes. Les photos ont été postées ce lundi sur le facebook de la gendarmerie de la Dordogne.

Ce jeudi 10 août, la gendarmerie de Saint-Aulaye-Puymangou est devenue le repaire des cigognes. Elles étaient une trentaine dans le pré d'à côté, mais également perchées en haut de l'antenne de la brigade.

Les cigognes sont reparties vers 8 heures le lendemain matin - Compte Facebook de la Gendarmerie de la Dordogne

Une trentaine de cigognes

C'est la première fois que les gendarmes apercevaient des cigognes au niveau de la gendarmerie : "C'était sympa à voir, on n'en voit pas tous les jours", a déclaré l'un d'eux. D'autant plus qu'elles n'étaient pas craintives et volaient à proximité.

Il y a un an et demi les gendarmes en avaient aperçu plusieurs au lieu-dit la Poste.

Le lendemain matin, ce vendredi 11 août, elles ont levé le camp vers 8 heures.