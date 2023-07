"Une très belle surprise" lors de la fin des fouilles archéologiques place du 11-Novembre à Laval

Après six mois de fouilles, le chantier de la place du 11-Novembre à Laval va entrer dans une nouvelle phase. Les archéologues ont terminé leur travail dans le centre-ville, le remblayage va durer une dizaine de jours à partir de mercredi et la construction de la halle gourmande débutera cet automne.

ⓘ Publicité

Une belle surprise a marqué les derniers jours de fouilles des archéologues avec la découverte d'un bâtiment très bien conservé du XIIIe ou du XIVe siècle qui faisait partie d'une blanchisserie. L'ouvrage a été mis au jour à cinq mètres sous l'ancien square Foch, où une centaine de fosses avait été trouvée il y a quelques mois.

"C'est probablement un lavoir avec notamment plusieurs séries de terrasses, détaille Hugo Meunier, responsable des fouilles archéologiques de la place du 11-Novembre, des sortes de quais en bord de rivière qui permettaient d'avoir un accès à l'eau et de traiter les toiles de lin, de les blanchir en les lavant avec différentes lessives."

La trace d'une activité artisanale, "on pourrait même dire quasiment industriel. On est vraiment sur un propriétaire privé qui faisait ça à la chaîne quasiment et qui permettait ensuite de commercialiser les toiles de lin blanches et toutes belles. C'est très rare en France des fouilles archéologiques sur ce type de bâtiment, on pense que c'est quasiment inédit. On verra dans le reste de l'Europe, peut-être en Angleterre ou dans les Flandres."

La tour du diable de nouveau sous terre

Il ne restera pas de trace visible sur la place du 11-Novembre des découvertes comme la tour du diable, des murs d'enceintes ou de la blanchisserie mais tout est bien conservé assure Samuel Chollet, chef du service archéologie et de l'inventaire général de la ville de Laval. "On garde une trace mais par la connaissance. Tout a été étudié, analysé, enregistré et surtout tout a été photographié. Un sujet est photographié sous deux angles et les moyens informatiques ont tellement progressé que cet objet sous plusieurs angles, on peut le restituer en 3D."

Une quinzaine de spécialistes va désormais étudier pendant deux ans les prélèvements, les photos et les relevés réalisés pendant ce chantier. 15 000 m3 de terre ont été remués au total lors des six mois de fouilles, elles avaient démarré le 16 janvier.