"Une très bonne reprise" pour le retour du marché médiéval à Chinon

Le marché de Chinon fait son grand retour samedi 6 août après avoir disparu pendant deux ans à cause de la crise sanitaire. Le public n'a pas boudé son plaisir de retrouver la parade costumée au milieu des étals : au moins 4.000 personnes étaient présentes selon les organisateurs.

Les chiffres exacts arriveront lundi, mais Sophie Lagrée, élue chinonaise et organisatrice de l'évènement, est comblée : au moins 4.000 personnes ont assisté à la parade costumée au marché médiéval de Chinon (Indre-et-Loire) samedi 6 août. Après deux ans d'annulation à cause de la pandémie de Covid-19, les chiffres de cette édition 2022 dépassent ceux d'avant la crise sanitaire. "C'est une très bonne reprise" sourit l'élue.

Une parade traditionnelle pour les chinonais

Eloïse, pour l'occasion, a revêtu une robe rose de princesse. La même robe que sa mère, Audrey, portait avant elle dans la parade. "C'est une sort de tradition familiale" sourit la maman, revenue dans sa famille à Chinon pour le retour du marché médiéval cette année. Il n'y a pas que les Chinonais et les Chinonaises qui saluent la reprise des festivités : les commerçants aussi.

"Le monde le monde le monde !"

C'est un jour de vente important pour la centaine d'exposants du marché, dont fait partie Français. Enfin, "c'était", tempère cet artisan qui travaille le cuir : il craint que le contexte économique ne plombe ses revenus. Mais à quelques pas, Katia, la patronne du Café Chaud, s'enthousiasme. "Tout est excellent cette année : la météo, et puis le monde le monde le monde ! Cette année, il y a beaucoup plus de monde que d'habitude." Elle a le sourire jusqu'aux oreilles : pour elle, le jour du marché médiéval, c'est le plus gros jour de l'année en termes de chiffre.