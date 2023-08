Une tronçonneuse, des poussettes, un cercueil : on trouve de tout au service des objets trouvés d'Amiens

Ce sont les anges-gardiens des Amiénois et Amiénoises tête-en-l'air : les agentes du service des objets trouvés de la ville d'Amiens enregistrent chaque année plus de 3.000 pièces trouvées dans la rue, le bus ou des commerces. Parmi les plus rapportés, des trousseaux de clé, des papiers d'identité, des sacs ou encore des portables, mais aussi des objets plus insolites.

Des dizaines de trousseaux de clés et de paires de lunettes

Une journée classique, pour Dominique Cencier, 8 ans au service des objets trouvés d'Amiens, commence souvent par un coup de téléphone à la recherche d'un objet perdu : "le lundi, on reçoit beaucoup d'appels pour des papiers d'identité perdus le weekend. Mais c'est un peu tôt, il faut attendre le mercredi pour qu'on reçoive tout." En moyenne, elle reçoit aussi une quarantaine de visites par jour, autant à la recherche d'objets perdus que pour en déposer.

Dans les placards de Dominique Cencier, il y a bon nombre de trousseaux de clés, de portables, des tiroirs pleins de titres d'identité et autres paires de lunettes de soleil. Dans certains cas, comme les clés, "ça fait mal au cœur de voir que les gens ne les réclament pas, vu le prix pour en refaire un jeu !" soupire Dominique Cencier. Depuis que le service a sa propre page Facebook , le nombre de retrouvailles a tout même grimpé, selon la cheffe de la police municipale Stéphanie Lugrin.

Au bout d'un délai de plusieurs mois, si personne n'est venu récupérer son objet perdu, le service les envoie au recyclage : chez un serrurier pour les clés, auprès d'associations pour les sacs par exemple. Pour les titres d'identités, direction les mairies, les ambassades, ou encore les préfectures seules habilités à détruire les papiers afin d'éviter tout usurpation. Le service a pour interdiction de jeter ou détruire le moindre objet.

Des pépites et des insolites parmi les objets trouvés

Dans la grande pièce qui sert de stockage au service, et qui ressemble à la caverne d'Ali Baba, le regard se pose parfois sur des pièces plus insolites que les montagnes de sacs, poussettes, béquilles et autres chariots de courses. Aux côtés d'une hache et d'une tronçonneuse, Dominique Cencier désigne une mallette argentée contenant des couteaux de boucher, "du matériel professionnel, d'école. C'est dommage, il n'y avait pas de nom dessus, sinon on aurait pu appeler l'école pour la remettre à l'élève qui l'a perdu."

Parmi les objets trouvés du service amiénois, des plots de travaux et une mystérieuse sculpture toujours pas réclamée depuis 2017 © Radio France - Céline Autin

Les soirées arrosées sont aussi souvent suivies par de nouveaux arrivages : "certains, par plaisanteries, déplacent des cônes ou des barrières de chantier, qu'on vient ensuite nous apporter, souligne Stéphanie Lugrin. On a eu aussi un cercueil, vide bien sûr, sans doute de la part d'étudiants en médecine. Ou encore les décorations du marché de Noël qui se baladent un peu partout."

Mais il y a un objet en particulier qui alimente toutes les suppositions du service depuis 2017 : une statue qui représente deux visages entrelacés. On a du mal à s'en séparer parce qu'elle est très jolie, et on sent qu'il y a une histoire derrière, sourit Stéphanie Lugrin. Moi je pense que c'est une fin d'histoire d'amour." "Un déménagement ? Une Saint-Valentin qui a mal finit ?" tente à son tour Dominique Cencier en riant. Mais rien ne la rend plus heureuse que de retrouver le ou la bonne propriétaire : "moi, mon bonheur, ce serait de voir la pièce entièrement vide".

Comment contacter le service des objets trouvés de la ville d'Amiens ?

Le service des objets trouvés de la ville d'Amiens est abrité par la police municipale, au 10, square Friand les 4 Chênes, et ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 17h45. Il inciter toute personne ayant perdu un objet à se rapprocher de lui, plusieurs fois selon les différents arrivages.

Il est également possible d'appeler le service au 03 22 22 25 70. Pour récupérer un objet, il faut être capable d'en donner la description ou des preuves matérielles dans certains cas (factures d'achat, code de déverrouillage d'un téléphone, etc).