Une troupe de choristes livre des chansons pour le réveillon dans le pays de Brest

Pousser la chansonnette pour faire venir la nouvelle année ! Pour la deuxième année consécutive, sept amis de Ploudalmézeau ont organisé une tournée de livraisons de chansons chez des amis ou des particuliers pour égayer leur réveillon.

ⓘ Publicité

Agnès en profite et elle accueille la troupe dans son salon. Chrystèle distribue les paroles de la chanson qu'a choisie la retraitée : Fais du feu dans la cheminée, de Jacques Douai.

De l'émotion et des souvenirs

Flute et guitare accompagnent les voix qui chantent en chœur. "Ca me rappelle des soirées en famille, des veillées avec des voisins, on n'avait pas la télé et on jouait aux dominos", souffle Agnès, très émue par la prestation qui lui remémore beaucoup de souvenirs.

Quelques applaudissements et il faut déjà repartir pour la seconde chanson, commandée dans un lotissement un peu plus loin. "C'est moi le maître du temps, s'amuse Eric, en montant dans la voiture. On va faire quelques personnes dans le secteur puis on file vers Plougastel, Brest et Guipavas."

Une vingtaine de chansons en quelques heures

Ils ont une vingtaine de commandes cette année. Encore un succès, comme l'année passée où ils avaient même été dépassés par l'évènement en ayant fini à 2 heures du matin. Ils sont plus organisés cette fois et espèrent finir avant minuit, "même si chacun nous invite à manger un bout ou boire un petit coup à la maison", reconnait Logann, directeur d'un collège et à l'origine de cette tournée de chansons.

Le temps d'une chanson, les choristes finistériens rappellent des souvenirs à Agnès, en cette saint-Sylvestre 2022. © Radio France - Théo Boscher

"Ce que j'aime, c'est l'ambiance, sourit Chrystèle. C'est rigolo d'être accueilli comme ça chez les gens et on voit leur bonheur, de voir que des personnes pensent à eux."

Une action gratuite et solitaire qui profite à beaucoup de monde. "C'est aussi bien des personnes en famille qui se font plaisir entre elles, que des personnes seules à qui on fait plaisir", explique Logann.

Leur tournée les emmène jusqu'au douze coups de minuit pour commencer l'année sur une bonne note.