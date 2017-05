Une "trousse connectée" créée par un jeune brestois

Promis, il la laissera à la maison les jours d'examen ! Tanguy a conçu cette trousse connectée comme un challenge technologique. Mais il a reçu quelques remarques d'enseignants un peu soucieux de voir les élèves utiliser cela comme l'antisèche moderne. Explications du jeune inventeur himself.

La trousse connectée, promis ce n'est pas de la triche ! Tout au plus une manière de s'envoyer des documents en plein cours. Bienvenu dans le monde des petits hackers. Ces jeunes brestois de 9 à 17 ans sont des passionnés d'électronique et d'informatique. Ils échangent, développent et perfectionnent leurs trouvailles numériques dans le cadre de la "Maison du libre" à Brest. Un collectif qui fait la promotion des logiciels libres.

Une nouvelle antisèche à surveiller ?

La dernière trouvaille en date est donc cette trousse connectée, de Tanguy Roudaut. A tout juste 15 ans, cet élève de seconde a donné quelques sueurs froides à des enseignants. C'était à Nantes lors de la Maker Faire. " S'il faut surveiller les trousses en plus des portables, ça va être compliqué " se sont émus quelques profs.

Ecran de Nokia 3310

Alors, qu'y a-t-il dans cette trousse de si dangereux ? Rien affirme Tanguy, c'est juste " pour s'échanger des fichiers de texte. J'ai récupéré des vieux écrans, comme ceux des téléphones Nokia 3310. Ensuite j'ai conçu, a carte, le circuit le code, et puis il a fallu tout soudé. J'ai tout refait quatre fois ".

Bientôt les alertes France Bleu sur les trousses connectées ! © Radio France - Hervé Cressard

Résultat : une trousse tout ce qu'il y a de plus classique. Avec " une poche pour les crayons, et l'autre pour les circuits imprimés ". Geek, oui, mais avec des stylos quand même ! Quant à la dimension de triche que cela pourrait induire, Tanguy réfute l'idée. La trousse sera interdite de salle d'examen. Bidouilleur, oui mais tricheur, non !