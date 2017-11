Une truffe noire du Périgord pousse pour la première fois au Royaume-Uni

C'est une première au Royaume-Uni. Une truffe noire du Périgord a pu être cultivée au sud-ouest du pays en raison du réchauffement climatique.

Conséquence du réchauffement climatique, une truffe noire du Périgord a pu être cultivée au Royaume-Uni La tuber melanosporum a été dénichée au sud du Pays-de-Galles, dans la région du Monmouthshire. C'est la première fois que ce champignon est récolté dans un climat aussi nordique et maritime. Des chercheurs de l'université de Cambridge et de la société Mycorrhizal Systems Ltd sont à l'origine de cette expérience.

Une truffe de 16 grammes

Après neuf ans d'attente, la truffe a été récoltée en mars par une chienne baptisée Bella, mais la découverte n'a été rendue publique que cette semaine. Le docteur Paul Thomas de l'Université de Stirling explique : "la truffe a été trouvée dans un chêne méditerranéen. Nous avons planté ces arbres pour surveiller leur survie, mais nous n'avions jamais pensé que cette espèce méditerranéenne pourrait réellement pousser au Royaume-Uni. C'est un développement incroyablement excitant." Cette première truffe de 16 grammes a été conservée, mais les prochaines pourraient être distribuées dans les restaurants britanniques. La truffe du Périgord se vend jusqu'à 1920 euros le kilo au Royaume-Uni.