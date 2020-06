Une vache embourbée dans un ruisseau secourue par les pompiers à Bouvante dans la Drôme

Les pompiers de la Drôme ont été appelés vers 10h par les agriculteurs. La vache avait descendu une pente boueuse et s'était retrouvée en contrebas, embourbée dans un ruisseau, avec 15 à 20 mètres de dénivelé impossible à remonter.

La vache en mauvaise posture dans un ruisseau, 15 à 20 mètres en contrebas de la prairie - Mathieu Mazzu

Six sapeurs pompiers drômois sont intervenus, dont trois spécialistes du risque animalier. Ils ont sanglé la vache de 600 kilos avec des cordes et l'éleveur l'a tirée avec son tracteur. Il leur a fallu tronçonner quelques branches d'arbres également, mais après 3 heures d'intervention, l'animal est sain et sauf et se repose à l'étable. Les éleveurs tiennent à remercier les pompiers pour leur aide.