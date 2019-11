Une vache sème la pagaille sur l'autoroute A13

La vache s'est échappée de son exploitation et est entrée sur l'autoroute par la bretelle d'accès du péage de Troarn.

Troarn, Saline, France

L'animal s'est échappé de son exploitation, a passé le péage de Troarn (Calvados) et s'est retrouvé sur l'A13 vers 16h30 dans le sens Paris Caen. Mais elle avait manifestement plutôt l'intention de se rendre à Caen, puisqu'elle a pris l'autoroute à contre sens. L'alerte a été donnée très rapidement au peloton motorisé de Pont l'Evêque. Les gendarmes et les services de la société d'autoroute SAPN ont tout mis en oeuvre pour sécuriser l'animal et les automobilistes. Avec quelques difficultés puisque la vache a alors décidé de faire demi tour...

"Elle n'obtempère pas à nos sollicitations comme un être humain !"

"Pas question de lui faire enjamber la glissière de sécurité, précise le capitaine Jean-François Colle, commandant en second de l'EDSR, Escadron départemental de sécurité routière du Calvados, puisque l'animal pèse dans les 500 kilos". Il a donc fallu la guider sur une ouverture de rail. "Ce qui n'est pas évident, car elle n'obtempère pas à toutes nos sollicitations comme un être humain !" sourit-il. Elle a ensuite été parquée dans un accotement herbeux, le temps que l'agriculteur puisse venir la récupérer. "Bien évidemment il sera verbalisé dans les jours à venir pour la divagation de son animal" précise le capitaine Colle.