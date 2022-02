Une vague emporte le drone d'un photographe, un chercheur de métal landais le retrouve

Le samedi 12 février, Thierry membre de l'association l'Amical détection Landes-Gascogne utilise son détecteur à métaux sur la plage de la Gravière à Hossegor. Après avoir retourné le sable, il est tombé sur le drone professionnel d'un photographe de la côte basque qui avait disparu un mois plus tôt.

Un drôle de hasard

Le 16 janvier, un professionnel de la photo et de la vidéo venu de Biarritz était présent avec son drone sur la plage landaise de la Gravière. L'objectif du jour était de capter des images de surfeurs. C'est là que son appareil a été happé par une vague. "J'ai la vidéo en format compressé sur mon téléphone. On ne voit pas très bien, mais c'est la dernière chose qu'il me reste", souligne le photographe qui préfère rester anonyme. Quasiment un mois plus tard, Thierry, membre de l'ADLG et passionné de recherche avec son détecteur de métaux depuis 40 ans, siphonne le sable. "J'ai été alerté par un "bip" assez fort dans mon casque. Je reste toujours sur mes gardes parce que ça peut être un obus par exemple. Et là, sous 40 centimètres de sable, j'ai senti quelques choses de bizarre. J'ai tiré et j'ai sorti un drone. J'étais très surpris par la profondeur, mais comme il y a de grandes marrais", raconte le Landais.

En très mauvais état, l'appareil est inutilisable. En revanche, Thierry repère dessus une plaque en métal avec le nom et le numéro de téléphone du propriétaire ainsi que son adresse au Pays Basque. En effet, comme il s'agit d'un drone professionnel, celui-ci est identifié et numéroté auprès de la Direction générale de l'Aviation Civil où le propriétaire a signalé la disparition de l'engin volant.

"J'ai donc appelé cet homme qui m'a expliqué qu'il voulait faire un film sur les surfeurs. Après une première image, il a voulu s'approcher un peu plus du sportif, mais c'est là qu'une vague a englouti l'appareil. Il était très content de le retrouver comme c'est du matériel professionnel, il y a toute une réglementation autour. Puis ça lui permet aussi de retrouver la carte mémoire avec les images. Bon, après un mois sous l'eau et dans le sable, c'est sûrement inexploitable, mais sait-on jamais", raconte le chercheur de trésor qui fait ça bénévolement. Heureux d'avoir retrouvé son drone, le photographe plaisante désormais, "je vais l'encadrer, ça fera un souvenir".

40 ans de trouvailles

Thierry gardera un bon souvenir de cette trouvaille même s'il reconnaît que ce n'est pas la plus surprenante. En 1997, il a retrouvé un morceau d'un bouclier de Brennus de la division honneur. Celui-ci avait été perdu par le club de Romagnat, dans le Puy-de-Dôme. "J'ai appelé le comité de rugby d'Auvergne, et ils m'ont expliqué qu'après la victoire, les joueurs sont venu à Hossegor pour fêter le titre. Sauf qu'ils ont fait beaucoup la fête et sont revenus sans bouclier. Cinq ans plus tard, j'avais donc retrouvé un morceau du bouclier avec la plaque. Le bois était attaqué par les coquillages, mais le morceau de cuivre avec les noms de clubs victorieux était toujours là. J'ai donc renvoyé ça en Auvergne et désormais, le morceau trône dans les locaux du club."