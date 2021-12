Une véritable caverne d'Ali Baba éphémère à Emmaüs, à l'approche de Noël

Une fois par an, la communauté Emmaüs de Rochefort réorganise tout son magasin pour proposer les objets les plus rares qu'on lui a apportés.

Un miroir façon Louis XVI, deux tableaux du XIXe, des natures mortes, des meubles fabriqués avec du bois exotiques. Voilà pour les plus belles pièces que détient cette année la communauté Emmaüs de Rochefort, en Charente-Maritime. A chaque don, chaque tri, les bénévoles mettent de côté les objets les plus rares, les plus précieux. Ils les rangent dans l'attente de les ressortir pour un moment bien spécial. Le temps d'une journée, tous sont proposés à la vente en décembre. Cette vente avait lieu ce samedi 4 décembre.

Il y a aussi des objets plus loufoques : "un four à pizza professionnel qui nous vient d'un restaurant, un séchoir là aussi professionnel donné par un pressing", développe l'un des responsables du site, Erwann Briand. Des objets qui, bien sûr, sont vendus plus chers qu'habituellement chez Emmaüs. _"_Ils restent beaucoup plus abordables que sur internet ou chez un brocanteur, ajoute le responsable. Oui, il faut pouvoir se l'offrir, mais ces objets nous ont été donnés, ils ont de la valeur. Nous ne souhaitons pas les brader." Par exemple, le fameux miroir Louis XVI vaut 800 euros. "Contre au moins 1500 chez un antiquaire", affirme Erwann Briand.

Des trésors qui se retrouveront sous le sapin à Noël

Hormis ces raretés, les chineurs trouvent aussi de la vaisselle, quantité d'habits, de livres, de jouets... De quoi donner des idées à l'approche de Noël. La date n'est pas choisie au hasard. "Effectivement, il y a énormément de personnes qui viennent ici faire leurs cadeaux de Noël", confirme-t-il.

Plus plaisir, plus de cadeaux !

Technique qui permet de faire des économies. Véronique repart avec un cabas qui déborde : "Je m'étais limitée à un sac. Je suis encore dans les clous !" Elle a dépensé environ 60 euros. "Avec tout ce que j'ai à l'intérieur, _j'ai dû dépenser trois euros par vêtement_." Des habits qui iront sous le sapin le 24 décembre, pour être offerts à sa maman et à sa fille. "Et comme ce n'est pas très cher, je fais plus plaisir, je fais plus de cadeaux" s'enthousiasme-t-elle.

Premiers arrivés, premiers servis

Cathy elle est toute contente. Elle ne laisse que huit euros à Emmaüs, "mais j'ai tout plein de guirlandes de Noël. On va pouvoir faire un beau sapin pour mon enfant. Il vient juste d'emménager, il n'a aucune décoration. Cela va être super." Quelques allées plus loin, ce couple a moins le sourire : "Nous n'avons rien trouvé. Ils ont été dépouillés avant qu'on arrive", regrettent-ils.

"Ah ici, c'est "premiers arrivés, premiers servis"", avoue Erwann Briand. Cette année, cette opération a particulièrement bien fonctionné. _Avant l'ouverture, près de 1000 personnes attendaient_." Et ça n'a pas arrêté de la journée...