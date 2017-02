Une vieille voiture de Jacques Chirac est à vendre sur internet

Cette Peugeot 604 aurait appartenu à l'ancien président de la République du temps où il était député de la Corrèze dans les années 80. Mise à prix : 2.500€.

Peugeot 604 V6 STI "Ex Jacques Chirac", voilà le titre de l'annonce pour cette voiture en vente depuis ce jeudi 2 février. Un véhicule immatriculé 101 QA 19, "ayant appartenu à Jacques Chirac lorsqu'il était député de la Corrèze" promet l'annonce. On sait que cette 604 date de l'année 1980, qu'elle affiche 165.000 kilomètres au compteur.

Propriété de Jacques Chirac pendant deux ans

"Carte grise OK, jantes alu TRX, voiture en très bon état extérieur et intérieur, aucune corrosion" indique le vendeur basé dans le Cantal. "Distributeur injecteur à changer", poursuit l'annonce, pour un prix de 2.500€. Peu loquace si on n'est pas intéressé pour acheter la voiture, le vendeur confie "qu'elle était dans une collection privée" avant de finir dans son garage. Jacques Chirac en aurait été le propriétaire pendant deux ans à partir de 1981.