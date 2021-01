Une villa thermale vendue aux enchères par la ville de Vittel

C'est une vente pas comme les autres. La Villa Angelot, maison typique du début du siècle dernier, sera vendue aux enchères sur internet du 2 au 4 février. Mise à prix : 92.000€. En attendant, cette maison de 240 m2 avec jardin située près du parc Thermal, peut être visitée par les futurs acquéreurs ce vendredi 15 janvier et mercredi 20 janvier à 14 heures, uniquement sur rendez-vous.

La Villa Angelot, propriété de la ville depuis 1985, était utilisée dernièrement par l'association des donneurs de sang. "Cette villa a traversé des dizaines d'années avec la famille Angelot", indique le maire de Vittel Franck Perry. "C'est une histoire un peu romanesque : une branche de cette famille est partie aux USA et en Amérique du Sud. Il n'y avait pas de descendance et cette maison est passée de propriétaire en propriétaire pour arriver dans le patrimoine de la ville."

Redonner son cachet à cette villa thermale

"Cette villa a beaucoup de cachet, de caractère et on ne veut pas qu'elle se dégrade au fil du temps", poursuit l'élu. "Nous préférons mobiliser notre argent dans des structures plus opérationnelles." Quels acquéreurs ? Une famille ou pourquoi pas une entreprise qui en ferait son siège social. "Que le meilleur gagne ! Mon souci, c'est qu'il y ait derrière un projet de réhabilitation", insiste Franck Perry.

Quant à la méthode - les enchères sur internet - le maire y voit un double avantage : être au plus près de l'estimation du bien effectuée par les Domaines et offrir davantage de publicité à cette vente et donc la possibilité à un public plus large de se positionner. "On s'est mis toutes les chances de notre côté", conclut Franck Perry.