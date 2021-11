Une visite de Dijon par "le petit bout de la lunette" à l'occasion de la journée des toilettes

Les Guides indépendants de Bourgogne-Franche-Comté ne manquent pas d'humour ! En ce vendredi 19 novembre 2021, "journée mondiale des toilettes", ils vous proposent des visites insolites pour découvrir Dijon et Beaune "par le petit bout de la lunette" !

Des visites d'environ deux heures à la découverte des lieux d'hygiène avec également -un focus sur l’alimentation "saine" histoire de "prendre soin de vos microbiotes". A Dijon, des visites accompagnées de deux guides vous sont proposées ce vendredi 19 et ce samedi 20 novembre 2021.

Tout est parti d'une bonne rigolade lors d'une période de confinement explique Charlotte Fromont Copier

Parmi eux Charlotte Fromont, bien connue des amateurs de vin sur France Bleu Bourgogne, elle raconte la génèse de ce projet, comment est née cette drôle d'idée. "On s'amusait à regarder les journées mondiales qui existent sur le net, on est tombé sur cette journée mondiale des toilettes et là on est parti d'un fou rire ! Puis on s'est dit que ce serait un bon prétexte pour découvrir nos villes autrement (...) en parlant de l'hygiène d'une manière générale, de l'usage du bain".

Plusieurs visites ce vendredi et ce samedi

Charlotte et Fred vous attendent devant le réservoir, véritable hommage à Henry-Darcy qui a créé le tout premier réseau d'eau potable au monde, sur la partie haute du jardin du même nom à Dijon. Les visites sont prévues ce vendredi 19 novembre à 12h30 et ce samedi 20 novembre à 14H30.

A Beaune, deux autres guides, Karoline et Véronique, vous attendent ce vendredi à 10h30 et 15h -et ça ne s'invente pas- le rendez-vous est fixé parking Louis-Very devant... les toilettes. Ces visites sont proposées au tarif de 15 € par personne ou 25 € par binôme.

Ces visites seront l'occasion de découvrir des histoires et des lieux insolites comme cet immeuble dans le centre-ville de Dijon où ont été installées les toutes premières cabines de douche explique notre reporter Copier

Une box gourmande en cadeau

C'est limité à 26 participants. Pour ce prix vous aurez également droit à quelques cadeaux comme une "box" contenant des produits de producteurs et d'artisans locaux. Si vous le pouvez il est préférable de s'inscrire sur le site "billetsweb", vous pouvez même par ce biais, payer en ligne. Charlotte Fromont promet que "cela va être assez rigolo".

Retrouvez notre reportage à l'antenne de France Bleu Bourgogne (98.3 et 103.7) ce vendredi matin entre 6H et 9H.