Une voie d'escalade à Saulges interdite aux grimpeurs pour permettre à une renarde de mettre bas

Le site des grottes de Saulges est un lieu très apprécié par les grimpeurs, c'est un site d'escalade connu dans le département et au-delà. C'est un endroit sauvage, tranquille pour la faune et la flore. Et c'est justement là, dans une faille d'une voie, qu'une renarde a récemment trouvé refuge pour mettre bas, indique le comité départemental d'escalade de la Mayenne. Depuis le début de la semaine, il est demandé d'éviter le secteur afin de laisser l'animal et sa future portée en paix. La voie d'escalade, où la renarde se protège, se trouve dans le bloc de l'araignée, peut-être faudra-t-il un jour le rebaptiser en l'honneur des renardeaux.

