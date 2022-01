Une voiture à la mer à Trégastel dans les Côtes-d'Armor

Est-ce une blague faite au propriétaire de cette voiture ? Est-ce une mésaventure arrivée à un surfeur trop pressé d'aller à l'eau, qui a accroché sa R5 et a mal géré la marée ? Pour l'instant, l'histoire de cette voiture flottante est un mystère. Elle a été découverte ce jeudi 6 janvier 2022, au Coz Porz, non loin du restaurant Les Triagoz. La voiture flotte, amarrée à la digue du Coz Porz avec un bout. Comme un bateau. Le propriétaire du restaurant a immortalisé la scène en la photographiant. La voiture a été tractée hors de l'eau. Et les gendarmes enquêtent.

Une enquête est en cours. - Le propriétaire du restaurant Les Triagoz