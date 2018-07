Vous l'avez peut-être vue passer du côté du Mont Saint-Michel : la police municipale de la Merveille a un nouveau joujou ! Une voiture aux allures futuristes, avec une cabine qui s'élève à 4 mètres de haut dans les airs. Un gadget ? Pas du tout, répond le brigadier Vincent Laveille : elle permet de mieux surveiller la foule des touristes et les nombreux parkings à proximité du Mont-Saint-Michel.

Lors des manifestations publiques, on peut voir très loin, bien plus haut que sur un cheval. Pour les surveillances des parkings, on a une vision bien meilleure, et l'enregistrement vidéo !"