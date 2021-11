Une votation pour savoir s'il faut faire taire la cloche de l'église de Ceyrat la nuit

C'est un son de cloche qui commence à faire grand bruit. Au point que la mairie de Ceyrat a décidé de lancer un référendum local. En cause, la cloche de l'église de Boisséjour qui sonne toutes les demi-heures. "Nous sommes 30 familles à être gênées par la cloche qui sonne jusqu'à 200 fois la nuit avec un niveau de décibel équivalent à celui d'une tondeuse à gazon" affirme Gaël Drillon, habitant de Boisséjour et auteur d'une pétition visant à faire cesser le son de la cloche la nuit.

Mais depuis, une autre pétition, visant au maintien du son de la cloche à vu le jour. Celle-ci aurait fait l'objet de nombreuses signatures. Car le sujet divise. Il y a par ailleurs de fervents défenseurs des traditions et pour qui le tintement de la cloche fait partie intégrante de la vie du village. "Quand on s'installe à côté d'une église, on sait qu'il y a un clocher" abonde Annie, retraitée et habitante de Boisséjour. " On l'entend, mais ça ne dérange pas. C'est la vie du village !" affirme Patrick, rencontré sur le parvis de l'église.

il y a un risque de tomber dans les extrêmes - Nathalie, habitante de Boisséjour

"A ce moment là, il faut aussi arrêter le lavoir à cause du bruit perpétuel de l'eau, les chiens qui aboient, il y a un risque de tomber dans les extrêmes" affirme Nathalie qui réside à Boisséjour depuis 15 ans. Mais Gaël Drillon s'en défend et rappelle que les familles incommodées ne demandent pas l'arrêt de la cloche en journée. Certains habitants, éloignés de l'édifice religieux sont plus nuancés : "S'ils obtiennent gain de cause, qu'on la coupe le soir et qu'on la refait sonner le matin, tant mieux. Tout le monde sera content".

Les habitants du village de Boisséjour sont divisés sur l'arrêt des cloches la nuit © Radio France - Thomas Loret

Deux pétitions contradictoires et donc un vote

tC'est d'ailleurs tou l'objet de la votation lancée par la mairie de Ceyrat du 15 au 19 octobre. Les habitants doivent se prononcer sur l'arrêt des cloches entre 22h et 7h du matin. Trois urnes seront installées à la Poste, à la mairie et à la cantine de l'école de Boissejour. Le scrutin sera nominatif, chaque foyer aura droit à un seul suffrage. L'affaire est prise très au sérieux par la municipalité qui indique que le dépouillement se fera en présence d’un huissier de justice.

Que la mairie fasse une consultation, c'est très bien. En revanche si la votation conduit à la décision, c'est totalement illégal - Gaël Drillon, habitant de Boisséjour

Au sujet de cette votation, Gaël Drillon a quelques réserves : "que la mairie fasse une consultation, c'est très bien. En revanche si la votation conduit à la décision, c'est totalement illégal. J'ai peur que la décision se fasse sur la somme d'intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. Même s'il y a 200 personnes qui sont pour les cloches la nuit, peut-on laisser 30 familles dans la difficulté ? Je ne crois pas". Il faudra attendre quelques jours pour connaitre le dénouement de cette querelle de clochers.