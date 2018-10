Nîmes, France

Une voyante pour accueillir les Nîmois à l'Etablissement Français du Sang (EFS). Elle s'appelle Martine Tarot, diseuse de bonnes aventures itinérante. Les donneurs peuvent aller tirer les cartes et se faire lire le tarot par la cartomancienne. Mais d'entrée de jeu, le message est clair : "Je ne suis pas là pour vous prédire l'avenir. Je ne vois pas la mort, la maladie ou l'amour". La démonstration est tout autre : il s'agit plus de discerner un chemin de vie autour des cartes. L'Empereur représente la stabilité, l'Hermite est le recueillement intérieur tandis que la Papesse est la réflexion. Une combinaison de cartes racontée par Martine, dans la bonne humeur et la gouaille qui lui sont propres.

Les horaires d'ouverture du cabinet de Martine Tarot. © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Les donneurs sont charmés. Mathilde a tiré la carte du diable : "C'est un rapport avec ma libido ! Il faut que je me concentre sur moi-même et non sur les autres." Elle salue l'initiative qui a pour but de ramener du monde à l'EFS. En effet, les vacances scolaires représentent une baisse de fréquentation de l'ordre de 20%. Par jour, c'est 20 donneurs tout au plus. Grâce à Martine Tarot et aux autres animations "horrifiques" basées sur le thème d'Halloween, l'EFS a triplé sa fréquentation.