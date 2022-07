Une vraie fausse baleine échouée sur la plage de Vauville

La baleine échouée sur la plage de Vauville est plus vraie que nature, et pourtant, c'est une maquette pour le tournage d'un documentaire.

"Elle est morte ?" L'inquiétude se lit sur les visages, devant le spectacle d'une baleine échouée sur la plage de Vauville, dans La Hague. Mais l'inquiétude laisse rapidement place à l'amusement : ce cétacé, plus vrai que nature, est une maquette, spécialement fabriquée pour le tournage d'un documentaire, Whale Nation, réalisé par Jean-Albert Lièvre.

Une baleine plus vraie que nature

L'animal, 12m de long et plus de 400kg, a été installé ce mardi 26 juillet, pour les quatre jours de tournage dans le Cotentin. Et c'est vrai que de loin, on peut vraiment s'y tromper. "Au début, je pensais que c'était un rocher. Et puis, on a vu que c'était un animal échoué, alors on a couru sur la plage pour le voir de plus près", raconte Agathe, en vacances avec toute sa famille.

De loin, on croirait vraiment qu'il s'agit d'une vraie baleine échouée sur la plage de Vauville. © Radio France - Chloé Martin

Des gens sont descendus des dunes totalement affolés

Mais à quelques mètres, elle comprend que ce n'est pas une véritable baleine à bosse. "J'ai vu une porte dans la baleine sur le côté", sourit-elle. Avec ses cousins Maria et Gustave, ils sont presque déçus ; mais soulagés à la fois. "Les baleines, ça commence à être rare et c'est pas cool quand on en perd une."

"On croyait que c'était une vraie baleine" : l'inquiétude et l'amusement des passants. Copier

"Des gens sont descendus des dunes totalement affolés. Ils venaient avec des seaux en hurlant "il faut la mouiller, il faut la mouiller !"", s'amuse Marc Dujardin, co-producteur du documentaire. "On les a arrêtés en leur disant que c'était une fausse". Fabriquée en bois, polystyrène et résine, il a fallu six semaines pour donner vie à cette baleine.

Des scènes fictives intégrées au documentaire

Jusqu'au vendredi 29 juillet, des scènes fictives sont filmées à Vauville. "Nous filmons l'échouage d'une baleine qu'il faut absolument sauver. Les humains vont se regrouper et faire en sorte qu'elle puisse être sauvée. Evidemment, cette urgence, c'est une métaphore de l'urgence climatique", explique Marc Dujardin.

L'équipe du film est autour de la baleine pour filmer des scènes qui serviront au documentaire "Whale Nation". © Radio France - Chloé Martin

Ces scènes viendront ponctuer les images documentaires tournées dans le monde entier, au plus proche des baleines. "On a vraiment filmé tous les types de baleines, pour essayer de se mettre de leur point de vue", précise-t-il. Le film sortira en salles le 22 février 2023. La fausse baleine, elle, sera offerte au zoo de Champrépus.

La baleine échouée est en fait l'actrice principale d'une partie du tournage du documentaire "Whale Nation". Copier