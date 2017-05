Une webcam pour observer un nid de cigognes sur le toit de la mairie de Sarralbe

La webcam installée sue le toit de la mairie de Sarralbe pour observer un nid de cigognes connait un grand succès: jusqu'à 99.000 connexions par jour, y compris depuis l'étranger, explique le maire, Pierre-Jean Didiot, qui se félicite de ce succès. 5 cigogneaux viennent de naître.

Les cigognes connectées de Sarralbe ont un succès fou. La commune a installé depuis quelques semaines une webcam pour observer un couple de cigognes qui a fait son nid sur le toit de la mairie, sur la cheminée, à 20 mètres de hauteur. Et leur vie intéresse beaucoup les internautes. La mairie enregistre jusqu'à 99.000 connexions par jour sur sa caméra, accessible 24h/24 sur son site internet. La femelle a pondu 5 oeufs qui viennent tous d'éclore, le dernier il y a seulement quelques jours.

"ça permet de prendre de la hauteur dans un contexte un peu lourd"

Le maire de Sarralbe, Pierre-Jean Didiot, est ravi que la vie de ces cigognes ait autant de succès, y compris à l'étranger:"Les cigognes ont eu l'heureuse initiative de s'installer sur la toiture de la mairie de Sarralble et à partir de là, on s'est dit qu'il serait intéressant de partager cette façon de vivre, au-dessus de la mairie, en y installant une webcam. Ce qui est intéressant, c'est le nombre de suivi de ce couple. On a des connexions de toute la France, du monde entier, Etats-Unis, Canada, Malte. Il y a des classes qui suivent tous les jours cette belle aventure". Dans le contexte politique actuel, plutôt tendu, le maire de Sarralbe voit même dans son initiative une respiration: "Dans un contexte qui est peut-être aussi un peu lourd, ça permet tout simplement de prendre un peu de hauteur, de prendre un peu de légèreté".