Ungersheim : un couple de coiffeur s'affiche tout nu sur les réseaux sociaux

Ils veulent clamer leur ras-le-bol du confinement et le font tout nus. Un couple de coiffeur d'Ungersheim, dans le Haut-Rhin, s'affiche dans le plus simple appareil sur les réseaux sociaux. Plusieurs de leurs confrères ont également suivi le mouvement sous le slogan #moncoiffeurapoil.

Les deux se sont mis à nus sur les réseaux sociaux. Lui, est à genoux, paire de ciseaux brandie à la main comme pour porter le coup de grâce. Elle, a la tête en arrière, sèche cheveux à la main et se tient debout. Jessica et Olivier Perret, ne participent pas à un shooting photo mais sont tous deux coiffeurs à Ungersheim (Haut-Rhin) et veulent porter un coup de gueule sur les réseaux sociaux face au confinement.

#mon coiffeur à poil

"C'est le moyen de se faire entendre, c'était un message qu'on voulait faire passer, un coup de gueule", déclare Olivier Perret, gérant avec sa compagne, Jessica, de "l'Hair stylé", un salon de coiffure à Ungersheim. "La profession a dû mal à passer le cap, on est très très juste, comme beaucoup on a fait un prêt garanti par l'Etat" ajoute le coiffeur.

Comme eux, d'autres coiffeurs ont également posé nus sur les réseaux sociaux, sous le hashtag #moncoiffeuràpoil. Un mouvement pour interpeller l'opinion public et demander l'assouplissement du confinement.