Grenoble, France

_"Ça évite au recruteur de se dire : ah il ressemble à mon beau-frère_, ce genre de choses. Très souvent les gens disent se faire une idée dans les premières trente secondes". Stéphane Rivière explique ici la genèse d'une idée novatrice : réaliser des entretiens d'embauche à l'aveugle. C'était il y a cinq ans, aujourd'hui l'idée a fait son chemin, et se pratique chaque année lors du mois pour l'accessibilité.

Le principe : l'entretien se déroule dans sa première moitié les yeux bandés, des bénévoles aidant les candidats et les recruteurs à s'asseoir face à face. Les deux ne connaissent pas leur interlocuteur, et débutent la discussion. Au bout de dix minutes, une des organisatrices prend la parole : "vous pouvez enlever les masques". L'entretien se termine ensuite les yeux dans les yeux.

70 embauches en trois ans

À chaque session, vingt-cinq postulants dont une majorité de travailleurs handicapés. "C'est vrai que certains recruteurs peuvent avoir des idées reçues lorsqu'ils nous voient arriver en fauteuil", explique Jordan, très favorable au concept "mi-aveugle, mi-voyant". Ce tétraplégique a eu deux entretiens dont il retire du positif, et une surprise : "quand on enlève le bandeau on se dit, tiens, je ne le ou la voyais pas comme ça, c'est amusant".

Marc face à Alexandra. © Radio France - Alexandre Berthaud

Alexandra face à Marc. © Radio France - Alexandre Berthaud

Un pied d'égalité avec le recruteur

Le concept est efficace : 70 travailleurs handicapés ont été recrutés les trois dernières années. Les participants peuvent aussi être valides, comme Marc. Il a apprécié l'expérience : "on est plus détendus, plus sur un pied d'égalité avec le recruteur, on a le même handicap". Alexandra, recruteuse à la Métropole Grenobloise, a elle aussi aimé "pouvoir se concentrer uniquement sur la voix, les paroles, je suis ravie d'avoir pu essayer".